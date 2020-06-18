«Ротор» прошел лицензирование для участия в РПЛ

Официальный сайт «Ротора» сообщил о том, что волгоградский клуб успешно прошел лицензирование для участие в чемпионате РПЛ сезона-2020/21.

Соответствующее решение было принято сегодня Комиссией РФС. Волгоградцы получили официальное письмо о выдаче лицензии РФС-1.

«Ротор» в минувшем сезоне занял первое место в ФНЛ, набрав 56 очков в 27 матчах. Первенство было завершено досрочно из-за пандемии коронавируса.