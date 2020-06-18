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18 июня 21:45
автор: Шарафудинов Виктор

В Грозном готовы принять матч за Суперкубок России

Игра должна состояться в декабре.

Генеральный директор ФК «Ахмат» Ахмед Айдамиров заявил, что Грозный готов в нынешнем году принять матч за Суперкубок России.

«Я еще пока не видел по этому поводу информацию и не говорил с Сергеем Геннадьевичем Прядкиным. Если такое решение есть, то пожалуйста, мы готовы, и с удовольствием примем матч», – заявил Айдамиров в интервью «РИА Новости».

Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что матч за Суперкубок, скорее всего, будет проведен в декабре в одном из южных регионов страны, но место проведения игры еще не определено.

Ранее игру проводили накануне старта чемпионата. В 2019 году матч за Суперкубок России состоялся 6 июля в Москве на арене «Динамо». Чемпион страны «Зенит» уступил со счетом 2:3 обладателю Кубка «Локомотиву».

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