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18 июня 21:59
автор: Шарафудинов Виктор

Немецкий нападающий Крузе расторг контракт с «Фенербахче». Клуб собирается подать в суд

Бывший футболист «Вердера» провел в стамбульском клубе один сезон.

Официальный сайт «Фенербахче» сообщил о расторжении контракта с 32-летним немецким нападающим Максом Крузе.

Соглашение расторгнуто в одностороннем порядке по инициативе игрока. Клуб не согласен с такой ситуацией и собирается отстаивать свои права в суде.

Крузе обосновал свое решение долгами по зарплате, однако в «Фенербахче» утверждают, что на момент приостановки сезона из-за пандемии коронавируса никакой задолженности не было, а во время вынужденной трехмесячной паузы клуб действовал в строгом соответствии с регламентом ФИФА и Федерации футбола Турции.

Крузе перешел в «Фенербахче» из бременского «Вердера» в июле прошлого года в качестве свободного агента. С учетом выступлений в турецкой суперлиге и Кубке Турции немец сыграл за «канареек» 23 матча, забив 7 голов и сделав 8 результативных передач.

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