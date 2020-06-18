«Алавес» обыграл «Реал Сосьедад», усложнив команде из Сан-Себастьяна борьбу за Лигу чемпионов

Матч испанской примеры «Алавес» – «Реал Сосьедад» завершился со счетом 2:0.

На 56-й минуте счет открыл Борха Сайнс, протолкнув мяч в сетку правой ногой после передачи Лисандро Магальяна. Сначала судьи зафиксировали офсайд, но при помощи системы VAR гол все-таки был засчитан.

Второй гол хозяева забили на шестой добавленной минуте (90+6). Вратарь гостей Алекс Ремиро парировал удар Хоселу, однако Мартин Агиррегабирия перенаправил мяч в цель.

Обе команды заканчивали встречу вдесятером. На 81-й минуте был удален за второе предупреждение защитник гостей Хосеба Сальдуа, а на 87-й – полузащитник хозяев Томас Пина.

По итогам тура «Реал Сосьедад» покинул зону попадания в Лигу чемпионов и опустился на пятое место. Команда из Сан-Себастьяна имеет 47 очков, а мадридский «Атлетико» – 49. Вчера команда Диего Симеоне разгромила в гостях «Осасуну» со счетом 5:0.