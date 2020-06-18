«Мордовия» не получила лицензию для выступления в ФНЛ и собирается играть в ПФЛ

Директор «Мордовии» Николай Левин сообщил, что клуб не получил лицензию Российского футбольного союза для выступления в первенстве ФНЛ следующего сезона.

«Клуб не получил лицензию ФНЛ. Это связано с долгами клуба. Будем пытаться получить лицензию ПФЛ», – рассказал Левин.

По оценкам СМИ, долги «Мордовии» перед компанией «Спорт-Ин» составляют около 43 миллионов рублей.

Первенство ФНЛ было завершено досрочно из-за пандемии коронавируса. По итогам 27 туров из 38 саранская команда заняла последнее 20-е место, однако могла сохранить место в первом дивизионе, поскольку ранее «Армавир», курский «Авангард» и «Луч» из Владивостока отказались играть в Футбольной национальной лиги из-за финансовых проблем.