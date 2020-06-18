Дмитрий Комбаров: К игре против «Ахмата» готовимся серьезно. Никаких шуток-прибауток

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о подготовке самарской команды к матчу 23-го тура против «Ахмата».

«На сборах получили хорошую нагрузку, много играли, много бегали, поэтому подойдем к матчу с «Ахматом» в хорошей форме, – рассказал Комбаров в интервью клубному ТВ. – Все готовятся к этой игре, ребята понимают, насколько важна эта игра для нас, для болельщиков, для турнирной таблицы. Готовимся очень серьезно, никаких шуток-прибауток.

Конечно, со зрителями играть лучше, тем более на домашнем стадионе. Но учитывая ситуацию в стране и проведенных два товарищеских матча без болельщиков, мы уже готовы к малому количеству зрителей на трибунах

Огромная благодарность врачам, они наши герои. Они находились в очаге эпидемии, помогали нашим людям. Желаю им здоровья и удачи».

Игра «Крылья Советов» – «Ахмат» состоится завтра 18 июня и начнется в 18:00 по московскому времени. Матч в Самаре станет первым в чемпионате после 3-месячной паузы из-за пандемии.