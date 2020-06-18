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18 июня 23:26
автор: Шарафудинов Виктор

Дмитрий Комбаров: К игре против «Ахмата» готовимся серьезно. Никаких шуток-прибауток

Завтра 19 июня чемпионат России возобновится матчем «Крыльев Советов» против команды из Грозного.

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о подготовке самарской команды к матчу 23-го тура против «Ахмата».

«На сборах получили хорошую нагрузку, много играли, много бегали, поэтому подойдем к матчу с «Ахматом» в хорошей форме, – рассказал Комбаров в интервью клубному ТВ. – Все готовятся к этой игре, ребята понимают, насколько важна эта игра для нас, для болельщиков, для турнирной таблицы. Готовимся очень серьезно, никаких шуток-прибауток.

Конечно, со зрителями играть лучше, тем более на домашнем стадионе. Но учитывая ситуацию в стране и проведенных два товарищеских матча без болельщиков, мы уже готовы к малому количеству зрителей на трибунах

Огромная благодарность врачам, они наши герои. Они находились в очаге эпидемии, помогали нашим людям. Желаю им здоровья и удачи».

Игра «Крылья Советов» – «Ахмат» состоится завтра 18 июня и начнется в 18:00 по московскому времени. Матч в Самаре станет первым в чемпионате после 3-месячной паузы из-за пандемии.

Самарский клуб пригласил на игру 300 врачей из больниц региона. Команда Миодрага Божовича выйдет на игру в футболках с надписью «Спасибо врачам».

«Крылья» занимают предпоследнее 15-е место (22 очка), а «Ахмат» – последнее 16-е (20).

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Дмитрий Комбаров: К игре против «Ахмата» готовимся серьезно. Никаких шуток-прибауток
Завтра 19 июня чемпионат России возобновится матчем «Крыльев Советов» против команды из Грозного.
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