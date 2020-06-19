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19 июня 15:31
автор: Гичунцев Артур

Роналдо назвал четверку лучших футболистов в истории

Не обошлось без Лионеля Месси.

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо, выступавший за «Барселону» и мадридский «Реал», включил Лионеля Месси в список лучших футболистов в истории.

Также в его рейтинг вошли: бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона, экс-форвард сборной Бразилии Пеле и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Об этом сообщает Goal.

Добавим, что Пеле трижды выигрывал чемпионат мира, Марадона завоевал этот трофей в 1986 году, а также выигрывал серебряные медали турнира. Что касается Роналду, то португалец стал чемпионом Европы в 2016 году.

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