Роналдо назвал четверку лучших футболистов в истории

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо, выступавший за «Барселону» и мадридский «Реал», включил Лионеля Месси в список лучших футболистов в истории.

Также в его рейтинг вошли: бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона, экс-форвард сборной Бразилии Пеле и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Об этом сообщает Goal.

Добавим, что Пеле трижды выигрывал чемпионат мира, Марадона завоевал этот трофей в 1986 году, а также выигрывал серебряные медали турнира. Что касается Роналду, то португалец стал чемпионом Европы в 2016 году.