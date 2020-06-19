Александр Точилин: Не думаю, что что-то может помешать «Зениту» стать чемпионом

- У всех команд, которые занимают с первого по пятое места, есть шансы на попадание в Лигу чемпионов. У «Зенита» большой запас прочности, поэтому, если не случится форс-мажора, я не думаю, что что-то может помешать ему стать чемпионом, - цитирует Точилина «РИА Новости».

Напомним, что сегодня матчем между «Крыльями Советов» и «Ахматом» возобновляется чемпионат России, который был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

«Зенит» свой первый матч после возобновления сезона проведете в субботу, 20 июня, в Москве против ЦСКА. На данный момент команда из Санкт-Петербурга уверено лидирует в турнирной таблице российской премьер-лиги, опережая занимающий второе место «Локомотив» на десять очков.