Новосельцев провел 100-й матч в чемпионатах России

В рамках 23-го тура футбольный клуб «Сочи» принимал на своем поле «Ростов», серьезно ослабленный из-за вспышки коронавируса. Для защитника Ивана Новосельцева сыгранный матч стал 100-м в чемпионатах России.
Иван Новосельцев дебютировал на высшем уровне 2 августа 2014 года. На текущий момент защитник успел поиграть за шесть разных клубов. Примечательно, что в «Ростов» футболист приходил дважды.
Матч
Дата
Клуб
Соперник
Счет
1
02.08.2014
«Торпедо»
ЦСКА
1:4 (г)
10
20.10.2014
«Торпедо»
«Уфа»
1:1 (г)
20
09.04.2015
«Ростов»
«Уфа»
2:0 (д)
30
10.08.2015
«Ростов»
«Рубин»
3:0 (г)
40
23.11.2015
«Ростов»
«Уфа»
1:1 (д)
50
01.05.2016
«Ростов»
«Мордовия
1:2 (г)
60
11.09.2016
«Зенит»
«Арсенал»
5:0 (г)
70
01.09.2018
«Анжи»
«Крылья Советов»
0:1 (г)
80
30.03.2019
«Ростов»
«Урал»
2:1 (д)
90
11.08.2019
«Сочи»
ЦСКА
0:0 (д)
100
19.06.2020
«Сочи»
«Ростов»
4:1 (д) (продолжается в настоящий момент)
За время выступления в чемпионатах страны команды, за которые играл Иван Новосельцев, одержали 38 побед, 26 раз сыграли вничью и уступили в 36 случаях. Уверенная игра защитника позволила сохранить ворота в неприкосновенности 34 раза.