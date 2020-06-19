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19 июня 20:11
автор: Тиссен Андрей

Новосельцев провел 100-й матч в чемпионатах России

19 июня 2020 года возобновился чемпионат России по футболу.

В рамках 23-го тура футбольный клуб «Сочи» принимал на своем поле «Ростов», серьезно ослабленный из-за вспышки коронавируса. Для защитника Ивана Новосельцева сыгранный матч стал 100-м в чемпионатах России.

Иван Новосельцев дебютировал на высшем уровне 2 августа 2014 года. На текущий момент защитник успел поиграть за шесть разных клубов. Примечательно, что в «Ростов» футболист приходил дважды.

Матч

Дата

Клуб

Соперник

Счет

1

02.08.2014

«Торпедо»

ЦСКА

1:4 (г)

10

20.10.2014

«Торпедо»

«Уфа»

1:1 (г)

20

09.04.2015

«Ростов»

«Уфа»

2:0 (д)

30

10.08.2015

«Ростов»

«Рубин»

3:0 (г)

40

23.11.2015

«Ростов»

«Уфа»

1:1 (д)

50

01.05.2016

«Ростов»

«Мордовия

1:2 (г)

60

11.09.2016

«Зенит»

«Арсенал»

5:0 (г)

70

01.09.2018

«Анжи»

«Крылья Советов»

0:1 (г)

80

30.03.2019

«Ростов»

«Урал»

2:1 (д)

90

11.08.2019

«Сочи»

ЦСКА

0:0 (д)

100

19.06.2020

«Сочи»

«Ростов»

4:1 (д) (продолжается в настоящий момент)

За время выступления в чемпионатах страны команды, за которые играл Иван Новосельцев, одержали 38 побед, 26 раз сыграли вничью и уступили в 36 случаях. Уверенная игра защитника позволила сохранить ворота в неприкосновенности 34 раза.

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