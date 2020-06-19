Новосельцев провел 100-й матч в чемпионатах России

В рамках 23-го тура футбольный клуб «Сочи» принимал на своем поле «Ростов», серьезно ослабленный из-за вспышки коронавируса. Для защитника Ивана Новосельцева сыгранный матч стал 100-м в чемпионатах России.

Иван Новосельцев дебютировал на высшем уровне 2 августа 2014 года. На текущий момент защитник успел поиграть за шесть разных клубов. Примечательно, что в «Ростов» футболист приходил дважды.

Матч Дата Клуб Соперник Счет 1 02.08.2014 «Торпедо» ЦСКА 1:4 (г) 10 20.10.2014 «Торпедо» «Уфа» 1:1 (г) 20 09.04.2015 «Ростов» «Уфа» 2:0 (д) 30 10.08.2015 «Ростов» «Рубин» 3:0 (г) 40 23.11.2015 «Ростов» «Уфа» 1:1 (д) 50 01.05.2016 «Ростов» «Мордовия 1:2 (г) 60 11.09.2016 «Зенит» «Арсенал» 5:0 (г) 70 01.09.2018 «Анжи» «Крылья Советов» 0:1 (г) 80 30.03.2019 «Ростов» «Урал» 2:1 (д) 90 11.08.2019 «Сочи» ЦСКА 0:0 (д) 100 19.06.2020 «Сочи» «Ростов» 4:1 (д) (продолжается в настоящий момент)

За время выступления в чемпионатах страны команды, за которые играл Иван Новосельцев, одержали 38 побед, 26 раз сыграли вничью и уступили в 36 случаях. Уверенная игра защитника позволила сохранить ворота в неприкосновенности 34 раза.