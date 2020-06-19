«Сочи» стал первым клубом, забившим десять мячей за матч в чемпионатах России

Голами в составе сочинской команды отметились Александр Кокорин (15-я, 44-я и 51-я минуты), Антон Заболотный (45+1, 47), Иван Новосельцев (53), Дмитрий Полоз (74, 86) и Никита Колдунов (87), еще один мяч в свои ворота срезал нападающий ростовской команды Владимир Абрамов (6).

Таким образом, «Сочи» стал первым клубом, забившим десять мячей за один матч в истории чемпионатов России. Ранее достижение принадлежало московскому «Локомотиву», забившему девять безответных мячей в матче с «Ураланом» 3 ноября 2000 года.