Виталий Мутко: Безусловно, игру «Ростова» против «Сочи» надо было переносить

- Радоваться таким победам смешно. Вся проблема в том, что это войдет в историю клуба. Игра забудется, а очки останутся. Безусловно, игру надо было переносить, но не мне судить. На самом деле, конечно, это глупо. Ну попал «Ростов» в такую ситуацию. Но своя рубашка ближе к телу, каждый хочет три очка любой ценой, у каждого своя правда, - приводит слова Мутко ТАСС.

Напомним, в минувшую среду результаты теста на COVID-19 показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава «Ростова». В связи со сложившейся ситуацией, в заявку ростовской команды на встречу с «Сочи» вошли 18 человек 2001-2004 годов рождения.

Добавим, что «Сочи» стал первым клубом, забившим десять мячей за один матч в истории чемпионатов России. Ранее достижение принадлежало московскому «Локомотиву», забившему девять безответных мячей в матче с «Ураланом» 3 ноября 2000 года.