Владимир Быстров: Те, кто допустил проведение этого матча «Сочи» – «Ростов», люди недалекого ума

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров дал оценку победе «Сочи» со счетом 10:1 в матче 23-го тура чемпионата России.

«Раньше мы с 15 лет начинали впитывать силу мужского футбола, – рассказал Быстров в эфире «Матч ТВ», – Сейчас 17-летние дети не готовы. Даже если бы им исполнилось по 20 лет, все равно они бы оказались не приспособленными к этим условиям. То, что мы увидели в этом матче, нельзя назвать футболом. Это безобразие. Нет смысла выпускать против тяжеловеса боксера в легком весе. У него просто нет шансов. Так же и с этими пацанами. Конечно, они молодцы. Отдали даже больше, чем могли отдать в этой ситуации.

Мне кажется, что тренер «Сочи» боялся соперника. Он же выставил пять защитников. Это оборонительный вариант. Игроки «Сочи» в начале матча отходили на свою половину поля, давая этим ребятам разыгрывать мяч. Против пацанов не надо никак настраиваться. «Сочи» мог и три пропустить. Было бы честно выйти с форой 0:6. Тогда у пацанов были бы шансы. А так не было смысла выходить на матч. Те, кто допустил проведение этого матча, люди недалекого ума.

После гола Романова отдал бы «Ростову» победу и засчитал им три очка в таблицу. Такие матчи играются на клубных базах между основой и дублем. И обычно матчи заканчиваются со счетом 8:0, 9:0. Шансов на победу у «Ростова» не было никаких».

ФК «Ростов» пришлось отправить в Сочи юношескую команду после того, как шесть футболистов команды Валерия Карпина заразились коронавирусом.