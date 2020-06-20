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20 июня 10:00
автор: Шарафудинов Виктор

Оле-Гуннар Сульшер: Погба преодолел 10-месячный кошмар с травмами

Пенальти, который заработал француз, помог «Манчестер Юнайтед» избежать поражения в игре против «Тоттенхэма».

Матч 30-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» завершился вничью 1:1. После игры главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер, общаясь с журналистами, сделал акцент на игре Поля Погба.

Француз сыграл в официальном матче впервые с 26 декабря прошлого года и в концовке встрече заработал пенальти, который помог «Юнайтед» отыграться. Бруну Фернандеш ударом с «точки» восстановил равновесие на 81-й минуте.

«Погба был очень рад вернуться на поле, – цитирует слова Сульшера официальный сайт «МЮ». – Поль преодолел 10-месячный кошмар с травмами. Пришлось даже операцию делать. Он был близок к возвращению еще до паузы в чемпионате и наконец-то вновь играет. Уверен, что все заметили, что он «проголодался», и что Поль – очень хороший футболист.

Я разочарован результатом, честно говоря. С качеством нашей игры мы заслуживали большего, чем одно очко. Не могу вспомнить, чтобы они угрожали нам во втором тайме, да и до перерыва «Тоттенхэм» создал немного. Нам нужно быть более хладнокровными в завершении атак, но во втором тайме мы доминировали и показали, что умеем играть против команд, которые обороняются глубоко».

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место, набрав 46 очков. 24 июня команда Сульшера примет «Шеффилд Юнайтед».

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Оле-Гуннар Сульшер: Погба преодолел 10-месячный кошмар с травмами
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