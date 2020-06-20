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20 июня 11:30
автор: Шарафудинов Виктор

Бывший полузащитник «Луча» Саламатов стал игроком «Тамбова»

В сезоне-2019/20 Никита забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах ФНЛ.

Официальный сайт ФК «Тамбов» объявил о заключении контракта с 26-летним полузащитником Никитой Саламатовым.

Соглашение рассчитано до конца текущего чемпионата с возможностью продления на следующий сезон.

Саламатов уже включен в заявочный лист «Тамбова». Футболист получил седьмой номер.

С августа прошлого года Никита выступал за «Луч» из Владивостока в ФНЛ, а ранее играл за «Сочи», «Тюмень», «Зенит-2» и ростовский СКА.

«Тамбов» занимает 12-е место в РПЛ, набрав 25 очков. Завтра 21 июня команда сыграет в гостях с «Уфой».

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