Бывший полузащитник «Луча» Саламатов стал игроком «Тамбова»

Официальный сайт ФК «Тамбов» объявил о заключении контракта с 26-летним полузащитником Никитой Саламатовым.
Соглашение рассчитано до конца текущего чемпионата с возможностью продления на следующий сезон.
Саламатов уже включен в заявочный лист «Тамбова». Футболист получил седьмой номер.
С августа прошлого года Никита выступал за «Луч» из Владивостока в ФНЛ, а ранее играл за «Сочи», «Тюмень», «Зенит-2» и ростовский СКА.
«Тамбов» занимает 12-е место в РПЛ, набрав 25 очков. Завтра 21 июня команда сыграет в гостях с «Уфой».
«ТАМБОВ» ЗАКЛЮЧИЛ КОНТРАКТ С НИКИТОЙ САЛАМАТОВЫМ! 📌— ФК «Тамбов» (@fctambov68) June 20, 2020
26-летний полузащитник перешел в нашу команду в качестве свободного агента. Трудовое соглашение рассчитано до конца текущего чемпионата с возможностью пролонгации на следующий сезон.
Добро пожаловать в «Тамбов», Никита! 🙌🏻 pic.twitter.com/I38Fdxmiz5