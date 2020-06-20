Против болельщиков «Спартака» возбудили уголовное дело

Следственное управление УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве сообщило о возбуждении уголовного дела против болельщиков «Спартака».

Правоохранители собираются наказать фанатов, которые перекрыли проезжую часть и жгли файеры, провожая команду в Тулу на матч против «Арсенала».

Вот, что сказано в заявлении пресс-службы следственного управления:

«Следственной частью Следственного управления УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Проводятся мероприятия по розыску лиц, причастных к противоправному деянию.

19 июня 2020 года в Проектируемом проезде, в непосредственной близости от стадиона «Открытие Арена», неустановленные граждане осуществили самовольное перекрытие проезжей части, чем воспрепятствовали проезду автотранспорта, осуществили поджег файеров и других пиротехнических средств, в связи с чем произошла дымовая завеса.