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20 июня 11:57
автор: Шарафудинов Виктор

Против болельщиков «Спартака» возбудили уголовное дело

Фанатов, которые устроили файер-шоу по поводу проводов команды на матч против «Арсенала», собираются привлечь к ответственности.

Следственное управление УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве сообщило о возбуждении уголовного дела против болельщиков «Спартака».

Правоохранители собираются наказать фанатов, которые перекрыли проезжую часть и жгли файеры, провожая команду в Тулу на матч против «Арсенала».

Вот, что сказано в заявлении пресс-службы следственного управления:

«Следственной частью Следственного управления УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Проводятся мероприятия по розыску лиц, причастных к противоправному деянию.

19 июня 2020 года в Проектируемом проезде, в непосредственной близости от стадиона «Открытие Арена», неустановленные граждане осуществили самовольное перекрытие проезжей части, чем воспрепятствовали проезду автотранспорта, осуществили поджег файеров и других пиротехнических средств, в связи с чем произошла дымовая завеса.

В ходе проведенной проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ, установлено, что в действиях участников усматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния».

Матч 23-го тура «Арсенал» – «Спартак» состоится сегодня 20 июня и начнется в 16:30 по московскому времени.

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