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20 июня 13:15
автор: Шарафудинов Виктор

Александр Точилин: Сейчас «Сочи» модно делать крайним, а нас и так слишком много унижали

Бывший тренер сочинской команды прокомментировал ситуацию вокруг обсуждаемого матча 23-го тура против «Ростова».

Александр Точилин, под чьим руководством «Сочи» начинал нынешний сезон в РПЛ, высказал свое мнение по поводу победы своей бывшей команды над «Ростовом» со счетом 10:1.

Ростовский клуб был вынужден отравить в Сочи молодежную команду, поскольку у шестерых игроков команды Валерия Карпина обнаружили коронавирус.

«Не слишком ли много забили? Странный вопрос, – заявил Точилин в интервью «РИА Новости». – Сколько забили, столько и забили. Сейчас модно делать крайним «Сочи», хотя я не понимаю, почему. Есть тур, не «Сочи» выбирал себе соперника, а команда «Ростов» прислала мальчишек.

Какие к «Сочи» претензии? Только из-за того, что забили 10 мячей? Я считаю, что так рассуждать, по крайней мере, предвзято. Футболисты «Сочи» должны были забивать в свои ворота? Или, может быть, не выйти на игру?

Не тех виноватых нашли. В первую очередь надо предъявлять претензии футбольному клубу «Ростов». А почему «Сочи» делают крайним, мне непонятно. Нас и так в этом сезоне слишком много, мягко сказать, унижали, когда составляли календарь, ведь первые 5-6 туров мы играли с топ-командами на выезде.

И судейство в первом туре тоже, честно говоря, было, мягко сказать, уничижительным для нас. И в последующих играх тоже. Поэтому, когда сейчас кто-то пытается свои косяки впихнуть «Сочи», мне это непонятно. Игра забывается, результат остается».

Под руководством Точилина «Сочи» финишировал на втором месте в ФНЛ в сезоне-2018/19 и вышел в РПЛ. 20 ноября прошлого года Александр расстался с командой.

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Александр Точилин: Сейчас «Сочи» модно делать крайним, а нас и так слишком много унижали
Бывший тренер сочинской команды прокомментировал ситуацию вокруг обсуждаемого матча 23-го тура против «Ростова».
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