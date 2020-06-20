Александр Точилин: Сейчас «Сочи» модно делать крайним, а нас и так слишком много унижали

Александр Точилин, под чьим руководством «Сочи» начинал нынешний сезон в РПЛ, высказал свое мнение по поводу победы своей бывшей команды над «Ростовом» со счетом 10:1.

Ростовский клуб был вынужден отравить в Сочи молодежную команду, поскольку у шестерых игроков команды Валерия Карпина обнаружили коронавирус.

«Не слишком ли много забили? Странный вопрос, – заявил Точилин в интервью «РИА Новости». – Сколько забили, столько и забили. Сейчас модно делать крайним «Сочи», хотя я не понимаю, почему. Есть тур, не «Сочи» выбирал себе соперника, а команда «Ростов» прислала мальчишек.

Какие к «Сочи» претензии? Только из-за того, что забили 10 мячей? Я считаю, что так рассуждать, по крайней мере, предвзято. Футболисты «Сочи» должны были забивать в свои ворота? Или, может быть, не выйти на игру?

Не тех виноватых нашли. В первую очередь надо предъявлять претензии футбольному клубу «Ростов». А почему «Сочи» делают крайним, мне непонятно. Нас и так в этом сезоне слишком много, мягко сказать, унижали, когда составляли календарь, ведь первые 5-6 туров мы играли с топ-командами на выезде.