Салах и Робертсон могут пропустить матч «Ливерпуль» – «Эвертон»

The Athletic сообщает, что два футболиста основного состава «Ливерпуля» египетский нападающий Мохаммед Салах шотландский защитник Эндрю Робертсон могут пропустить матч 30-го тура чемпионата Англии против «Эвертона».

Источник ссылается на предматчевую пресс-конференцию Юргена Клоппа, который заявил, что Салах и Робертсон находятся не в лучшей форме.

«Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на 22 очка. Команде Клоппа осталось одержать две победы для оформления чемпионского титула.

Матч «Ливерпуль» – «Эвертон» состоится завтра 21 июня.