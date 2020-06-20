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20 июня 16:05
автор: Ефимов Андрей

Иржи Ярошик - о матче ЦСКА - «Зенит»: Все сейчас голодные до побед

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура чемпионата России между армейцами и «Зенитом».

- Будет любопытно посмотреть на состояние команд после этой паузы. Думаю, все сейчас голодные до побед, несмотря даже на пустые трибуны. «Зенит», конечно, принято считать опытной командой. Их стартовый состав сильнее. Они здесь фавориты, - цитирует Ярошика «РИА Новости».

Встреча состоится сегодня в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени. Отметим, что для обеих команд игра будет первой после возобновления сезона, приостановка которого в марте была связана с пандемией коронавируса.

На данный момент команда из Санкт-Петербурга уверено лидирует в турнирной таблице российской премьер-лиги, опережая занимающий второе место «Локомотив» на девять очков. Армейцы с 36 очками занимают пятое место.

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