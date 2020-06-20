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20 июня 20:08
автор: Аполоник Дмитрий

Юрий Ковалев: Можно было забивать «Спартаку» в первом тайме и закрывать вопрос

«Арсенал» проиграл «Спартаку» в 23-м туре премьер-лиги.

Полузащитник «Арсенала» Юрий Ковалев после матча 23-го тура премьер-лиги со «Спартаком» (2:3) высказался о причинах поражения.

– Как перенесли нагрузку на сборах и как чувствовали себя в игре?
– Нагрузку хорошо перенес, мы хорошо подготовились за тот период, который у нас был. В игре никаких проблем не было.

– У «Спартака» по сути было три атаки, и все три завершились голами. Что произошло в этих эпизодах?
– В обороне не очень хорошо сыграли, в том числе и я в эпизоде со вторым голом виноват. А в атаке в первом тайме были очень хорошие моменты, можно было решать и закрывать вопрос.

– Ожидали, что «Спартак» сыграет вторым номером?
– Да, мы разбирали их и знали, что они будут использовать контратаки и длинные передачи. К сожалению, в обороне плохо сыграли.

– В игре было много стыков и желтых карточек. Дело в недостаточном игровом тонусе?
– Думаю, да. Но у «Спартака» было больше желтых, наверное, мы чуть лучше готовы.

– Два забитых гола помогут команде психологически в следующих матчах?
– Да, всегда приятно забивать. Хорошо, что мы проявили морально-волевые качества и забили два мяча, но, к сожалению, их не хватило для победы.

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