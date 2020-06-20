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20 июня 21:40
автор: Ефимов Андрей

«Уфа»: Кто-то хочет, чтобы мы сыграли мальчиками, но этого не будет

Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о возможном заражении коронавирусом одного из игроков команды.

- Такие заявления выходят со ссылкой на мутные, неназванные источники, это говорит только об одном - кто-то хочет, чтобы российский футбол опозорился дважды. И кто-то хочет, чтобы «Уфа» сыграла мальчиками. Уверенно и твердо всем говорю, что этого не будет. Поскольку футболисты «Уфы» в прекрасной форме и по состоянию здоровья, и в спортивном плане. Завтра будет хорошая, интересная игра, в которой убедительную победу одержит та команда, которая сейчас сильнее, - передает слова Мурзагулова Gorobzor.ru.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что тест футболиста «Уфы» на коронавирус дал положительный результат.

Напомним, что встреча между «Тамбовом» и «Уфо» должен состоятся завтра. Встреча должна стать для обеих команд первой после возобновления сезона, который был приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

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