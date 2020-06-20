«Шахтер» обеспечил себе победу в чемпионате Украины. В субботу «горняки» на своем поле нанесли поражение «Александрии».

По ходу матча «Шахтеру» пришлось отыгрываться. После гола Тайсона с пенальти у гостей отличились Евгений Банада и Максим Третьяков (также с пенальти). Но дубль вышедшего на замену еще одного бразильца Тете позволил хозяевам набрать три очка и оформить чемпионство.

Преимущество «Шахтера» над занимающим второе место киевским «Динамо» теперь составляет 19 очков.

Отметим, что «Шахтер» стал чемпионом Украины в четвертый раз подряд и в 13-й раз в истории.

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