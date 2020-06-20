ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
20 июня 22:15
автор: Липкин Антон

«Шахтер» стал чемпионом Украины

«Горняки» выиграли чемпионат в 13-й раз в истории.

«Шахтер» обеспечил себе победу в чемпионате Украины. В субботу «горняки» на своем поле нанесли поражение «Александрии».

По ходу матча «Шахтеру» пришлось отыгрываться. После гола Тайсона с пенальти у гостей отличились Евгений Банада и Максим Третьяков (также с пенальти). Но дубль вышедшего на замену еще одного бразильца Тете позволил хозяевам набрать три очка и оформить чемпионство.

Преимущество «Шахтера» над занимающим второе место киевским «Динамо» теперь составляет 19 очков.

Отметим, что «Шахтер» стал чемпионом Украины в четвертый раз подряд и в 13-й раз в истории.

УПЛ
Чемпионшип
27-й тур

«Шахтер» (Донецк) – «Александрия» (Александрия) – 3:2 (1:0)
Голы: Тайсон, 13, с пенальти. Тете, 60, 78 – Банада, 48. Третьяков, 51, с пенальти.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Из-за мощнейшего ливня с грозой машины Москвы «поплыли» по улицамПойти вслед за Соболевым. Необычный шанс юного поколения игроков «Ростова»Главный матч 23-го тура РПЛ судит Сергей ИвановИзвестная спортсменка предпочла выступать без трусов"Fair Play года": Карпин жестко раскритиковал "Сочи"УЕФА и ФИФА отреагировали на ситуацию с матчем "Сочи" — "Ростов"
Далер Кузяев: Понимаем, что впереди еще семь игр и про Кубок не забываем
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал о задачах, которые ставил тренерский штаб команды на выездной матч против ЦСКА (4:0).
20.06.2020 22:33
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Гончаренко стало плохо после матча с «Зенитом»
Главный тренер ЦСКА почувствовал себя плохо и не смог прийти на послематчевую конференцию.
20.06.2020 22:20
Футбол
автор: Ефимов Андрей
«Шахтер» стал чемпионом Украины
«Горняки» выиграли чемпионат в 13-й раз в истории.
20.06.2020 22:15
Футбол
автор: Липкин Антон
«Динамо» не полетело на матч с «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса
Футболисты находятся на тренировочной базе клуба в Москве.
20.06.2020 21:59
Футбол
автор: Ефимов Андрей
«Спартак» потерял шансы на чемпионство
Преимущество «Зенита» над красно-белыми осталось прежним – 22 очка за семь туров до окончания чемпионата.
20.06.2020 21:48
Футбол
автор: Липкин Антон
Дмитрий Селюк: У Каборе положительный тест на коронавирус, у Нжи – тоже
Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы Шарля Каборе, подтвердил, что у полузащитника «Динамо» выявлен коронавирус.
20.06.2020 21:48
Футбол
автор: Ефимов Андрей
«Уфа»: Кто-то хочет, чтобы мы сыграли мальчиками, но этого не будет
Председатель попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о возможном заражении коронавирусом одного из игроков команды.
20.06.2020 21:40
Футбол
автор: Ефимов Андрей
«Вулверхэмптон» на выезде одержал победу над «Вест Хэмом»
Футболисты «Вулверхэмптона» обыграли «Вест Хэм» в гостевом матче 30-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.
20.06.2020 21:40
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Александр Мостовой – о возобновлении сезона: Выигрывают команды, у которых больше классных игроков
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил состояние команд в первых матчах возобновленного сезона РПЛ.
20.06.2020 21:28
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Президент «Тамбова»: Если есть заболевший, «Уфа» будет вынуждена уйти на карантин
Президент «Тамбова» Арсен Габуев прокомментировал информацию о возможном заражении коронавирусом футболиста «Уфы».
20.06.2020 21:22
Футбол
автор: Ефимов Андрей
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика