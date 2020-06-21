Арнор Сигурдссон: Хочу извиниться перед болельщиками. Мы играли из рук вон плохо

Исландский полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал поражение армейцев со счетом 0:4 в домашнем матче 23-го тура чемпионата России против «Зенита».

«В первую очередь я хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, – цитирует Сигурдссона официальный сайт ЦСКА. – Неприемлемо играть так, как мы играли сегодня. Мы допустили много глупых ошибок. Что еще можно сказать после такой ужасной игры?

Может быть, нам нужно было сохранять спокойствие, действовать более осторожно. А мы понеслись вперед большими силами, и соперники нас грамотно ловили на этом. «Зенит» лидирует в чемпионате, у них сейчас лучшая команда. Если мы ошибаемся, они наказывают за это. А ошибались мы много, и они использовали это против нас.

Как команда соберется с силами? Сегодня мы сильно расстроены, но уже завтра нужно начинать думать о следующем поединке. Это футбол! Мы играли из рук вон плохо. Нужно спросить себя, почему это произошло. Фанаты здорово нас поддерживали, но мы выглядели отвратительно. Постараемся собраться с силами, переломить ход событий и порадовать болельщиков».

После 23 туров ЦСКА занимает пятое место, набрав 36 очков. В следующем туре 27 июня армейцы должны сыграть на выезде с московским «Динамо».