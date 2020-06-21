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21 июня 09:32
автор: Шарафудинов Виктор

Фрэнк Лэмпард: Канте очень нужен «Челси»

Сегодня лондонский клуб сыграет в Бирмингеме с «Астон Виллой».

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард на пресс-конференции накануне матча 30-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы» прокомментировал ситуацию с полузащитником Н'Голо Канте.

СМИ сообщали о том, что полузащитник сборной Франции может сменить команду после завершения нынешнего сезона. После разрешения на проведение совместных тренировок Канте поначалу отказывался заниматься с остальными футболистами «Челси», опасаясь заразиться коронавирусом, но затем изменил свое решение.

«Канте в хорошей форме и тренируется, – цитирует Лэмпарда официальный сайт «Челси». – Он какое-то время работал с учетом социальной дистанции, однако сейчас полностью влился в процесс и принимает участие в контактных тренировках с командой. Он в такой же хорошей форме, как и все остальные.

Ситуация была сложной, и я его понимал. Думаю, у него была достаточно типичная реакция. Мне, конечно, приходится справляться с этим, принимая в расчет чувства Н'Голо. Все это вполне естественно, он хотел точно понять, как все это будет происходить на тренировках, и когда все стало ясно, он приступил к тренировкам, работает в полном объеме и доволен происходящим.

Я слышал и читал разное о его будущем в клубе. Я много раз говорил, что это один из лучших полузащитников в мире. Лично я был бы счастлив, если бы мне довелось играть с ним, учитывая, какой он футболист. У него есть все, что необходимо.

После того как я вернулся в «Челси» и получил возможность тренировать эту команду, я очень ценю то, что у меня есть Канте, и я могу с ним работать. К сожалению, в этом сезоне из-за травм у Н'Голо были сложности.

В нынешней ситуации есть положительный момент, ведь нам удалось дать отдых некоторым игрокам, и сейчас они в лучшей форме. Н'Голо важен для нас. Он нам очень нужен, чтобы двигаться дальше, и надеюсь, он будет с нами».

В данный момент «Челси» занимает четвертое место, на два очка опережая «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон».

Сегодня команда Лэмпарда сыграет в гостях с «Астон Виллой». Игра начнется в 18:15 по московскому времени.

В нынешнем сезоне 29-летний Канте сыграл в АПЛ 18 матчей, забив 3 гола.

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