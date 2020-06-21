Анатолий Воробьев: Сейчас футбольные власти выглядят, скорее, клоунами, а не героями

- Если бы во главе РФС были личности такого плана, как Колосков или Виталий Леонтьевич, то подобного безобразия в нашем футболе не происходило бы. А сейчас надо признать, что футбольные власти выглядят, скорее, клоунами, а не героями. А героями становятся дети «Ростова», - передает слова

Накануне стало известно, что в связи с обнаружением у нескольких футболистов московского клуба коронавирусной инфекцией «Динамо» не смогло вылететь в Краснодар. Сегодня стало известно о переносе встречи на 19 июля. Ранее в схожей ситуации «Сочи» отказался переносить встречу с «Ростовом», который был вынужден заявить на игру 18 человек 2001-2004 годов рождения.