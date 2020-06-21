ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
21 июня 18:17
автор: Ефимов Андрей

Вадим Евсеев: Удаление у «Тамбова» повлияло на нас не в лучшую сторону

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал победу команды в матче с «Тамбовом» (2:1).

- Я бы не сказал, что мы выдали два разных тайма, просто можно разделить игру на до и после удаления. Мы не использовали свои моменты, поэтому такая нервная концовка. Мы могли при счете 1:0 забивать, когда попали в штангу, но удаление повлияло на нас не в лучшую сторону. Мы стали медленно играть, медленно двигать мяч, злоупотреблять теми действиями, которые не свойственны игрокам на разных позициях, - передает слова Евсеева ТАСС.

Отметим, что для обеих команд этот матч стал первым после возобновления чемпионата, который был приостановлен в марте в связи с пандемией коронавируса.

После этой игры «Уфа» набрала 30 очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче команда Евсеева на выезде сыграет против «Спартака».

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
После Парада Победы Путин обратится к нацииФинал Лиги чемпионов в Питере перенесли на 2022 годМини-футбольное «Динамо» может быть расформированоБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикиниИзвестная спортсменка предпочла выступать без трусов"Fair Play года": Карпин жестко раскритиковал "Сочи"
«Ньюкасл» на своем поле разгромил «Шеффилд Юнайтед»
Футболисты «Ньюкасла» переиграли «Шеффилд Юнайтед» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Англии со счетом 3:0.
21.06.2020 18:21
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Вадим Евсеев: Удаление у «Тамбова» повлияло на нас не в лучшую сторону
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал победу команды в матче с «Тамбовом» (2:1).
21.06.2020 18:17
Футбол
автор: Ефимов Андрей
РФС: Речи о том, чтобы остановить сезон, нет
РФС и РПЛ выступили с совместным заявлением после случаев выявления коронавируса в «Динамо» и «Ростове».
21.06.2020 18:10
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Павел Худяков: Играли вдесятером весь второй тайм, думаю, игрока не хватило
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал результат матча с «Уфой» (1:2).
21.06.2020 17:42
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Дмитрий Хохлов: Руководство РПЛ должно было принять ответственность на себя
Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал ситуацию вокруг матчей 23-го тура чемпионата России «Краснодар» - «Динамо» и «Сочи» - «Ростов».
21.06.2020 17:22
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Гончаренко хочет уйти из ЦСКА
Главный тренер ЦСКА намерен покинуть московскую команду.
21.06.2020 17:09
Футбол
автор: Ефимов Андрей
«Сельта» разгромила «Алавес», забив шесть безответных мячей
Футболисты «Сельты» одержали победу над «Алавесом» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Испании со счетом 6:0.
21.06.2020 17:04
Футбол
автор: Ефимов Андрей
«Уфа» в компенсированное время вырвала победу у «Тамбова»
Футболисты «Тамбова» проиграли «Уфе» в выездном матче 23-го тура чемпионата России со счетом 1:2.
21.06.2020 16:56
Футбол
автор: Ефимов Андрей
Анатолий Воробьев: Сейчас футбольные власти выглядят, скорее, клоунами, а не героями
Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев прокомментировал ситуацию вокруг матчей 23-го тура чемпионата России «Краснодар» - «Динамо» и «Сочи» - «Ростов».
21.06.2020 16:42
Футбол
автор: Ефимов Андрей
«Локомотив» - «Оренбург». Стартовые составы команд
«Локомотив» и «Оренбург» определились с составами на матч 23-го тура чемпионата России.
21.06.2020 16:31
Футбол
автор: Ефимов Андрей
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика