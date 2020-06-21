Кирилл Новиков: Если изменений в регламенте не будет, матч с ЦСКА проведет молодежка «Динамо»

- Если изменений не будет, то главная команда остается на двухнедельном карантине, а встречу с ЦСКА проведет «молодежка», которая с завтрашнего дня начинает тренироваться на одной из баз в Подмосковье, - цитирует Новикова пресс-служба «Динамо».

Накануне стало известно, что в связи с заболеванием нескольких футболистов коронавирусной инфекцией «Динамо» не смогло вылететь в Краснодар. Сегодня стало известно о переносе встречи на 19 июля.

В воскресенье РФС и РПЛ после случаев выявления коронавируса в «Динамо» и «Ростове» выступили с совместным заявлением, отметив, что речи о том, чтобы остановить сезон, нет.

Добавим, что матч между ЦСКА и «Динамо» должен состояться 27 июня.