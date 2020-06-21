Андрей Кобелев: Должно быть прописано - переносить игру или играть дублем

- Не должно такого быть, что одни по желанию или по ситуации играют или не играют, должно быть прописано - переносить матч или играть дублем. Если, например, на месте «Ростова» в матче с «Сочи» оказался «Урал», которому 19 июля играть в полуфинале Кубка, если он туда пройдет, куда этот матч переносить? Никто не понимает, почему в других лигах все четко, а у нас по понятиям, – цитирует Кобелева ТАСС.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов выразил мнение, что руководство РПЛ должно было принять ответственность на себя, а не ждать, согласятся команды на перенос или нет. Позже экс-президент «Локомотива» Николай Наумов также заявил, что подобные ситуация нельзя оставлять на откуп клубам.

Напомним, что в субботу стало известно, что в связи с заболеванием нескольких футболистов коронавирусной инфекцией «Динамо» не смогло вылететь в Краснодар. Сегодня стало известно о переносе встречи на 19 июля. Ранее в схожей ситуации «Сочи» отказался переносить встречу с «Ростовом», который был вынужден заявить на игру 18 человек 2001-2004 годов рождения.