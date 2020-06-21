Роман Широков: Руководство РПЛ могло не доводить ситуацию до абсурда и перенести матч «Ростова»

- До абсурда эту ситуацию они могли не доводить, и сочинский матч волевым решением перенести на 19 июля. Сергей Галицкий - человек больше переживающий за футбол в целом, чем за личные амбиции. Они для него тоже важны. Но футбол, как игра, стоит выше. Поэтому он идет на условные уступки - на перенос матча, - передает слова Широкова «Матч ТВ».

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов выразил мнение, что руководство РПЛ должно было принять ответственность на себя, а не ждать, согласятся команды на перенос или нет. Позже экс-президент «Локомотива» Николай Наумов также заявил, что подобные ситуация нельзя оставлять на откуп клубам.

Напомним, что в связи с заболеванием нескольких футболистов коронавирусной инфекцией «Динамо» не смогло в субботу вылететь в Краснодар. В воскресенье стало известно о переносе встречи на 19 июля. Ранее в схожей ситуации «Сочи» отказался переносить встречу с «Ростовом», который был вынужден заявить на игру 18 человек из клубной академии.