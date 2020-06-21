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21 июня 21:14
автор: Ефимов Андрей

Роман Широков: Руководство РПЛ могло не доводить ситуацию до абсурда и перенести матч «Ростова»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков считает, что руководство РПЛ должно было волевым решением перенести матч «Сочи» - «Ростов» на 19 июля.

- До абсурда эту ситуацию они могли не доводить, и сочинский матч волевым решением перенести на 19 июля. Сергей Галицкий - человек больше переживающий за футбол в целом, чем за личные амбиции. Они для него тоже важны. Но футбол, как игра, стоит выше. Поэтому он идет на условные уступки - на перенос матча, - передает слова Широкова «Матч ТВ».

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов выразил мнение, что руководство РПЛ должно было принять ответственность на себя, а не ждать, согласятся команды на перенос или нет. Позже экс-президент «Локомотива» Николай Наумов также заявил, что подобные ситуация нельзя оставлять на откуп клубам.

Напомним, что в связи с заболеванием нескольких футболистов коронавирусной инфекцией «Динамо» не смогло в субботу вылететь в Краснодар. В воскресенье стало известно о переносе встречи на 19 июля. Ранее в схожей ситуации «Сочи» отказался переносить встречу с «Ростовом», который был вынужден заявить на игру 18 человек из клубной академии.

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