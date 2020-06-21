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21 июня 22:10
автор: Ефимов Андрей

Александр Алаев: Уверен, Роспотребнадзор согласует регламент, который позволит завершить чемпионат

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев надеется, что Роспотребнадзор согласует более мягкий вариант медицинского регламента на оставшиеся туры в российской премьер-лиге.

- Мы не оставляем попыток разработать более мягкий режим, поскольку понимаем, что футбольные клубы - это не рядовые предприятия, и они могут сделать дополнительную изоляцию и ввести дополнительный режим. Уверен, что Роспотребнадзор пойдет нам навстречу и согласует регламент, который позволит завершить нам чемпионат, - приводит слова Алаева «РИА Новости».

Ранее главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал, что РФС и РПЛ обсуждают регламент, при котором клуб мог бы при этом исключить из своей заявки на 14 дней заболевших, но продолжать участвовать в матчах РПЛ.

Напомним, что в связи с заражением нескольких футболистов коронавирусной инфекцией «Динамо» не смогло в субботу вылететь в Краснодар. В воскресенье стало известно о переносе встречи на 19 июля. Ранее в схожей ситуации «Сочи» отказался переносить встречу с «Ростовом», который был вынужден заявить на игру 18 человек из клубной академии.

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