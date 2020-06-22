Михаил Южный – о переносах матчей РПЛ: Не знаю, чье это должно было быть решение, но точно не клубов

- Как я понял, критериев, на основании которых принимаются решения, нет. В итоге каждый клуб выходил из ситуации, учитывая свои интересны. Получается каждый по-своему прав. На мой взгляд, такого быть не должно. Надо было выбрать одну сторону: либо мы такие матчи играем, либо – нет. Честно, не знаю, чье это должно было быть решение, но точно не клубов, – цитирует Южного Sportbox.ru.

Ранее бывший полузащитник сборной России Роман Широков заявил, что руководство РПЛ должно было волевым решением перенести матч «Сочи» - «Ростов», а не доводить ситуацию до абсурда.

Напомним, что в связи с заражением нескольких футболистов коронавирусной инфекцией «Динамо» не смогло в субботу вылететь в Краснодар. В воскресенье стало известно о переносе встречи на 19 июля. Ранее в схожей ситуации «Сочи» отказался переносить встречу с «Ростовом», который был вынужден заявить на игру 18 человек из клубной академии.