Гурам Тетрашвили – о матче с «Уфой»: Я подвел команду с пенальти и своим удалением

- Очень обидно, что мы упустили ничейный результат. Когда Мишаня Костюков забил ответный гол, я был очень рад. Я подвел команду с пенальти и своим удалением, верил, что пацаны смогут на характере удержать счет. Но потеряли концентрацию и пропустили на последней минуте гол, - приводит слова Тетрашвили «РИА Новости».

Отметим, что на 16-й минуте Тетрашвили был удален с поля за вторую желтую карточку на 36-й минуте при счете 1:0 в пользу «Уфы». Тамбовской команде удалось сравнять счет на 77-й минуте, однако в компенсированное время матча хозяева поля смогли вырвать победу.