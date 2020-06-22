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22 июня 15:47
автор: Ефимов Андрей

Гурам Тетрашвили – о матче с «Уфой»: Я подвел команду с пенальти и своим удалением

Защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили заявил, что подвел команду, заработав удаление в выездном матче против «Уфы» (1:2).

- Очень обидно, что мы упустили ничейный результат. Когда Мишаня Костюков забил ответный гол, я был очень рад. Я подвел команду с пенальти и своим удалением, верил, что пацаны смогут на характере удержать счет. Но потеряли концентрацию и пропустили на последней минуте гол, - приводит слова Тетрашвили «РИА Новости».

Отметим, что на 16-й минуте Тетрашвили был удален с поля за вторую желтую карточку на 36-й минуте при счете 1:0 в пользу «Уфы». Тамбовской команде удалось сравнять счет на 77-й минуте, однако в компенсированное время матча хозяева поля смогли вырвать победу.

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Гурам Тетрашвили – о матче с «Уфой»: Я подвел команду с пенальти и своим удалением
Защитник «Тамбова» Гурам Тетрашвили заявил, что подвел команду, заработав удаление в выездном матче против «Уфы» (1:2).
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