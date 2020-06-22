Анчелотти подозревают в сокрытии налогов на 1 миллион евро

Британский телеканал Sky Sports сообщает, что прокуратура Мадрида подозревает итальянского тренера Карло Анчелотти в сокрытии налогов на 1 миллион евро.

По версии следствия, Анчелотти скрыл доходы от коммерческого использования прав на изображение (так называемых имиджевых прав) в 2014 и 2015 годах, когда тренировал мадридский «Реал».

61-летний тренер, который с 22 декабря прошлого года работает в ливерпульском «Эвертон», своих комментариев по поводу расследования пока не давал.

Анчелотти проработал в «Реале» два сезона: с июня 2013 года по май 2015-го. Под его руководством мадридский клуб в 2014 году выиграл Лигу чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.