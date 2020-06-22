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22 июня 17:30
автор: Шарафудинов Виктор

Суд увеличил алименты, которые должен выплачивать Тарасов своей бывшей жене

Футболист «Рубина» добивался снижения суммы выплат.

Черемушкинский районный суд города Москвы увеличил алименты, которые должен выплачивать Дмитрий Тарасов своей бывшей жене Оксане.

Телеграм-канал Mash сообщает, что суд постановил, что футболист должен выплачивать на содержание своей 11-летней дочери Ангелины четверть своих доходов, а также дополнительную сумму в размере 100 тысяч рублей в месяц.

Тарасов добивался снижение алиментов до суммы в 50 тысяч рублей в месяц, ссылаясь на сокращение своих доходов.

Бывший полузащитник «Локомотива» 18 февраля подписал контракт с «Рубином» до конца текущего чемпионата, а уже три дня спустя получил тяжелую травму на тренировке. 33-летний Тарасов до сих пор не сыграл ни одного официального матча за команду Леонида Слуцкого.

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