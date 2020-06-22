Суд увеличил алименты, которые должен выплачивать Тарасов своей бывшей жене

Черемушкинский районный суд города Москвы увеличил алименты, которые должен выплачивать Дмитрий Тарасов своей бывшей жене Оксане.

Телеграм-канал Mash сообщает, что суд постановил, что футболист должен выплачивать на содержание своей 11-летней дочери Ангелины четверть своих доходов, а также дополнительную сумму в размере 100 тысяч рублей в месяц.

Тарасов добивался снижение алиментов до суммы в 50 тысяч рублей в месяц, ссылаясь на сокращение своих доходов.

Бывший полузащитник «Локомотива» 18 февраля подписал контракт с «Рубином» до конца текущего чемпионата, а уже три дня спустя получил тяжелую травму на тренировке. 33-летний Тарасов до сих пор не сыграл ни одного официального матча за команду Леонида Слуцкого.