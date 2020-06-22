Обольский может продолжить карьеру в Испании

Российский форвард Николай Обольский собирается на просмотр в один из клубов испанской сегунды.

Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ».

30 июня Обольский станет свободным агентом, когда закончится его действующий контракт с московским «Динамо». В феврале нынешнего года бело-голубые отдали форварда в аренду «Нижнему Новгороду», и Николай успел сыграть лишь два матча в ФНЛ до того, как первенство было остановлено из-за пандемии коронавируса.

Сезон-2018/19 Обольский провел в «Сочи», забив 6 мячей в 31 игре. За главную команду «Динамо» воспитанник московского клуба провел 19 встреч, не отметившись результативными действиями.