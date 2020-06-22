Защитник «ПСЖ» Менье согласовал контракт с дортмундской «Боруссией»

Немецкая газета Bild сообщает, что 28-летний защитник «Пари Сен-Жермен» Тома Менье согласовал контракт с дортмундской «Боруссией».

По информации источника, соглашение рассчитано на четыре года. Менье должен присоединиться к команде Люсьена Фавра уже 26 июня.

Ранее бельгиец отказался остаться в «ПСЖ» до фактического завершения сезона, а потому не сможет помочь парижанам в Лиге чемпионов.

Менье переехал в Париж из «Брюгге» в 2016 году за 6 млн евро. За четыре года бельгиец сыграл за «ПСЖ» 128 матчей, забив 13 мячей и сделав 21 результативную передачу.

Чемпионат Франции был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, но «ПСЖ» пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов. Главный клубный турнир Европы будет доигран в Лиссабоне с 12 по 23 августа.