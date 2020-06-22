Лукас Эрнандес попросил «Баварию» отпустить его в «ПСЖ»

Foot Mercato сообщает, что 24-летний защитник «Баварии» и сборной Франции Лукас Эрнандес ведет переговоры о переходе в «Пари Сен-Жермен».

Источник утверждает, что Эрнандес практически согласовал с парижанами условия личного контракта, а также обратился к руководству «Баварии» оформить трансфер после завершения нынешнего сезона.

Сообщается, что мюнхенский клуб готов отпустить центрального защитника, однако рассчитывает получить за переход 80 миллионов евро. Именно такую сумму «Бавария» заплатила в прошлом году за переход Эрнандеса из мадридского «Атлетико».

Всего в составе чемпионов Германии Лукас сыграл 22 матча, отметившись одной результативной передачей.