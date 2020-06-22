«Фиорентина» разделила очки с «Брешией»

Матч 27-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» – «Брешиа» завершился вничью 1:1.

На 17-й минуте форвард Альфредо Доннарумма вывел гостей вперед, реализовав пенальти. На 29-й минуте флорентийцы отыгрались. Аргентинский защитник Херман Пеццелла забил головой после углового чилийца Эрика Пульгара.

Хозяева заканчивали встречу вдесятером. На 70-й минуте за второе предупреждение был удален уругвайский защитник Мартин Касерес.

«Фиорентина» находится на 13-й строчке турнирной таблице, набрав 31 очко. «Брешиа» занимает последнее 20-е (17). Команда из Ломбардии не может выиграть 12 туров кряду (4 ничьи и 8 поражений).

27 июня состоятся матчи «Брешиа» – «Дженоа» и «Лацио» – «Фиорентина».