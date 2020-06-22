«Антальяспор» Кудряшова победил «Ризеспор». «Трабзонспор» сыграл вничью с «Аланьяспором»

В турецкой суперлиге завершились два матча. «Антальяспор», за который выступает защитник сборной России Федор Кудряшов, победил «Ризеспор» со счетом 3:1. «Аланьяспор» и «Трабзонспор» сыграли вничью 2:2.

Кудряшов отыграл за «Антальяспор» полный матч. В составе его команды отличились Синан Гюмюш (3-я минута), Адис Яхович (73-я с пенальти) и Эрсан Гюлюм (75-я). «Ризеспор» смог «размочить» счет лишь на исходе компенсированного времени (90+8), когда чех Милан Шкода реализовал 11-метровый.

Ранее лидировавший в чемпионате Турции «Трабзонспор» дважды выигрывал в гостях у «Аланьяспора» после точных ударом Абдулкардира Омура (7-я минута) и чеха Филипа Новака (51-я). Хозяева дважды отыгрались, забивая в концовках таймов. До перерыва отличился сенегалец Паписс Демба Сиссе (45+1), а перед финальным свистком точный удар нанес грек Анастасиос Бакасетас (90+5).

«Трабзонспор» теперь занимает второе место с 57 очками. У лидера «Истанбула» – 59.

«Аланьяспор» находится на шестом месте (44), а «Антальяспор» – на девятом (36).