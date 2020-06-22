Дубли Фодена и Мареза помогли «Манчестер Сити» разгромить «Бернли»

Матч 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» – «Бернли» завершился со счетом 5:0.

На 22-й минуте после передачи Бернарду Силвы счет открыл Филипп Фоден, а уже к перерыву «Сити» добился крупного перевеса. В концовке тайма дважды отличился Рияд Марез. Сначала алжирец поразил ворота Ника Поупа после длинного паса Фернандиньо, а затем реализовал пенальти, который заработал Серхио Агуэро.

После перерыва Бернарду Силва сделал вторую голевую передачу за вечер, помогая отличиться Давиду Сильве (51-я минута), а на 63-й вслед за Махрезом дубль оформил Фоден. 20-летний англичанин направил мяч в ближний угол, получив пас от бразильца Габриэла Жезуса.

В первом матче после трехмесячной паузы «Манчестер Сити» тоже одержал крупную победу, 17 июня обыграв дома «Арсенал» со счетом 3:0.

«Горожане» в 30 турах набрали 63 очка. У лидера чемпионата «Ливерпуля» – 83. Вчера команда Юргена Клоппа сыграла вничью 0:0 в гостях у «Эвертона».