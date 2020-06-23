Владислав Третьяк: Сдвиг сроков чемпионата мира – это для нас хорошо

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал решение ИИХФ о переносе сроков проведения чемпионата мира 2021 года.

«Сдвиг сроков чемпионата мира – это для нас хорошо, поскольку мы сможем дольше готовиться к турниру, – отметил Третьяк в интервью ТАСС. – Финны в том году готовились почти месяц и выиграли чемпионат мира. Ну и есть шансы, что из НХЛ могут присоединиться игроки. Поэтому у нас будет хороший разгон, хочется повторить успех ЧМ-2014 в Беларуси.

Посмотрим, какой календарь нам предложат. Мы, конечно, хотим больше возможностей для подготовки, согласуем календарь с КХЛ».

Турнир пройдет в Белоруссии и Латвии с 21 мая по 6 июня следующего года. Изначально проведение игр ЧМ-2021 планировалось с 7 по 23 мая.

В группе A сыграют вместе со сборной России сыграют команды Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании. Матчи пройдут в Минске.