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23 июня 11:16
автор: Виктор Шарафудинов

Владислав Третьяк: Сдвиг сроков чемпионата мира – это для нас хорошо

Начало ЧМ-2021 было перенесено с 7 мая на 21-е.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал решение ИИХФ о переносе сроков проведения чемпионата мира 2021 года.

«Сдвиг сроков чемпионата мира – это для нас хорошо, поскольку мы сможем дольше готовиться к турниру, – отметил Третьяк в интервью ТАСС. – Финны в том году готовились почти месяц и выиграли чемпионат мира. Ну и есть шансы, что из НХЛ могут присоединиться игроки. Поэтому у нас будет хороший разгон, хочется повторить успех ЧМ-2014 в Беларуси.

Посмотрим, какой календарь нам предложат. Мы, конечно, хотим больше возможностей для подготовки, согласуем календарь с КХЛ».

Турнир пройдет в Белоруссии и Латвии с 21 мая по 6 июня следующего года. Изначально проведение игр ЧМ-2021 планировалось с 7 по 23 мая.

В группе A сыграют вместе со сборной России сыграют команды Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании. Матчи пройдут в Минске.

В группе B выступят Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан. Встречи этих сборных примет Рига.

ЧМ-2020, который с 8 по 24 мая должны были принять швейцарские города Лозанна и Цюрих, был отменен из-за пандемии коронавируса.

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Владислав Третьяк: Сдвиг сроков чемпионата мира – это для нас хорошо
Начало ЧМ-2021 было перенесено с 7 мая на 21-е.
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