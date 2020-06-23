ЦСКА на пять лет продлил контракт с Марадишвили

Официальный сайт ЦСКА сообщил о продлении контракта с 20-летним полузащитником Константином Марадишвили.
Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.
Марадишвили – воспитанник армейцев. В главной команде клуба Константин дебютировал 14 июля прошлого года в выездном матче чемпионата России против «Крыльев Советов» (0:2). Всего в РПЛ полузащитник сыграл четыре матча.
Также на счету Марадишвили 13 игр, 1 гол и 5 результативных передач в первенстве молодежных составов сезона-2019/20.
🔴🔵 #ЦСКА продлил контракт со своим воспитанником Константином Марадишвили до лета 2025 года https://t.co/TMRfi2JZL0 pic.twitter.com/Iy92jNMQ4t— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 23, 2020