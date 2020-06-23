ЦСКА на пять лет продлил контракт с Марадишвили

Официальный сайт ЦСКА сообщил о продлении контракта с 20-летним полузащитником Константином Марадишвили.

Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Марадишвили – воспитанник армейцев. В главной команде клуба Константин дебютировал 14 июля прошлого года в выездном матче чемпионата России против «Крыльев Советов» (0:2). Всего в РПЛ полузащитник сыграл четыре матча.

Также на счету Марадишвили 13 игр, 1 гол и 5 результативных передач в первенстве молодежных составов сезона-2019/20.