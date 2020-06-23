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23 июня 15:56
автор: Виктор Шарафудинов

«Спартак» выразил обеспокоенность по поводу задержания фанатов

Полиция расценила перфоманс болельщиков во время проводов команды Доменико Тедеско как хулиганство.

Официальный сайт ФК «Спартак» опубликовал заявление о ситуации с уголовным делом против болельщиков красно-белых.

«Совет Директоров футбольного клуба «Спартак-Москва» выражает обеспокоенность в связи с продолжающимися задержаниями болельщиков «Спартака», провожавших команду на матч в Тулу, – сказано в заявлении клуба. – Действия болельщиков были направлены на поддержку любимой команды. Яркий перформанс оценили и клуб, и команда.

Мы считаем, что подобные действия болельщиков не должны квалифицироваться как хулиганство. Никто не пострадал, а перекрытая дорога по факту используется в основном клубным транспортом.

Мы обращаемся к правоохранительным органам с просьбой воздержаться от уголовного преследования болельщиков за подобное выражение поддержки любимого клуба. Всем известны аналогичные акции других клубов в том числе в других городах страны.

Одновременно с этим просим наших болельщиков теснее взаимодействовать с клубом во избежание подобных ситуаций и действовать в рамках законодательства Российской Федерации».

По данным московской полиции, в Проектируемом проезде, в непосредственной близости от стадиона «Открытие-Арена», около 20 фанатов «Спартака» перекрыли проезжую часть, воспрепятствовав проезду автомобилей, а также подожгли файеры и другие пиротехнические средства, создав дымовую завесу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Несколько человек были задержаны.

«Спартак», обыграв в субботу в гостях тульский «Арсенал» со счетом 3:2, поднялся на шестое место, набрав 31 очко.

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