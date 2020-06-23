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23 июня 18:53
автор: Андрей Ефимов

Вагнер Лав подписал контракт с «Кайратом»

Бразильский нападающий Вагнер Лав подписал контракт с «Кайратом».

«Новый вызов в моей жизни, в моей карьере. Я очень счастлив, очень рад и сделаю все, чтобы помочь команде с решением поставленных на сезон задач», - сказал 36-летний футболист в видео, опубликованном в инстаграме.

Ранее бразильский телеканал Globo Esporte сообщал, что в возвращении нападающего был заинтересован ЦСКА.

Напомним, что Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год с перерывами на аренду в «Палмейрас» и «Фламенго», а затем провел в московском клубе первую половину 2013 года, после чего отправился в Китай.

Всего за ЦСКА бразилец провел 259 матчей и забил 124 мяча, трижды став чемпионом, шесть раз обладателем Кубка России и четыре раза – Суперкубка России, а также победителем розыгрыша Кубка УЕФА.

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Публикация от Vagner Love (@oficialvagnerlove)

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