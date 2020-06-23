Сергей Прядкин: Не должны взрослые футболисты играть против мальчишек, это просто несправедливо

- Клубы знали, что в календаре нет резервной даты, мы планировали календарь с равными условиями для всех клубов. У клубов не было преимущества перед конкурентами по турнирной таблице, поэтому мы не рассматривали возможность переноса.

Конечно, не должно быть такого, чтобы взрослые профессиональные футболисты играли против мальчишек, это просто несправедливо, если по-человечески. Но восхищен тем, как мальчишки эту игру провели, - цитирует Прядкина ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-24».

Напомним, в преддверии матча «Сочи» - «Ростов» результаты теста на COVID-19 показали отклонения от нормы сразу у шестерых игроков основного состава ростовского клуба. Как следствие, вся команда в полном составе была отправлена на двухнедельный карантин. В связи с тем, что «Сочи» отказался переносить игру, в заявку «Ростова» были включены 18 человек из клубной академии.