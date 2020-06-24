«Шинник» – «Урал». Составы команд

Ярославский «Шинник» и екатеринбургский «Урал» объявили составы на четвертьфинальный матч Кубка России.
«Шинник»: Яшин, Стешин, Зинков, Низамутдинов, Олейников, Самойлов, Покидышев, Эктов, Самодин, Алейников, Патрашко.
Запасные: Гошев, Пухов, Поляков, Бетюжнов, Вовк, Масленников, Гонгапшев, Мацхарашвили.
«Урал»: Годзюр, Вилюш, Емельянов, Кулаков, Золотов, Бавин, Августиняк, Егорычев, Кухарчик, Эль-Кабир, Панюков.
Запасные: Полетаев, Баклов, Ароян, Ефремов, Насыров, Шаболин, Юсупов, Магомадов, Герасимов, Калинин.