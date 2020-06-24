«Урал» обыграл на выезде «Шинник» и вышел в полуфинал Кубка России

Матч 1/4 финала Кубка России «Шинник» – «Урал» завершился со счетом 0:2.

На 16-й минуте счет открыл Юрий Бавин, головой добив мяч в сетку после того, как вратарь ярославцев Дмитрий Яшин парировал удар Михала Кухарчика.

На 80-й проход «Урала» в следующую стадию обезопасил Рафал Аугустыняк. Польский полузащитник отобрал мяч у Никиты Мацхарашвили и пробил в нижний угол из-за пределов штрафной.

«Шинник» с 77-й минуты играл вдесятером. За второе предупреждение был удален полузащитник Иван Олейников.

В полуфинале «Урал» сыграет с «Химками». Игра пройдет 18 или 19 июля. В другом матче 1/2 финала в Санкт-Петербурге встретятся «Зенит» и «Спартак».