«Урал» обыграл на выезде «Шинник» и вышел в полуфинал Кубка России

Матч 1/4 финала Кубка России «Шинник» – «Урал» завершился со счетом 0:2.
На 16-й минуте счет открыл Юрий Бавин, головой добив мяч в сетку после того, как вратарь ярославцев Дмитрий Яшин парировал удар Михала Кухарчика.
На 80-й проход «Урала» в следующую стадию обезопасил Рафал Аугустыняк. Польский полузащитник отобрал мяч у Никиты Мацхарашвили и пробил в нижний угол из-за пределов штрафной.
«Шинник» с 77-й минуты играл вдесятером. За второе предупреждение был удален полузащитник Иван Олейников.
В полуфинале «Урал» сыграет с «Химками». Игра пройдет 18 или 19 июля. В другом матче 1/2 финала в Санкт-Петербурге встретятся «Зенит» и «Спартак».
Финал должен состояться в Екатеринбурге 25 июля.
В прошлом сезоне «Урал» добрался до финального матча Кубка, где в Самаре уступил «Локомотиву» со счетом 0:1.
Кубок России
1/4 финала
«Шинник» (Ярославль) – «Урал» (Екатеринбург) – 0:2 (0:1)
Голы: Бавин, 16, Аугустыняк, 80.
«Шинник»: Яшин, Стешин, Зинков, Низамутдинов (Мацхарашвили, 46), Олейников, Самойлов (Масленников, 82), Покидышев, Эктов, Самодин (Гонгапшев, 88), Алейников (Пухов, 82), Патрашко.
«Урал»: Годзюр, Вилюш, Емельянов, Кулаков, Золотов, Бавин, Августиняк, Егорычев, Кухарчик (Юсупов, 87), Эль-Кабир (Калинин, 85), Панюков (Ефремов, 68).
Предупреждения: Олейников, 37, 77, Низамутдинов, 39 – Бавин, 35.
Удаление: Олейников, 77 (второе предупреждение).
Судья: Панин (Дмитров).
Ярославль. Стадион «Шинник».