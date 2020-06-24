16-летний вратарь «Ворсклы» парировал три пенальти и вывел команду в финал Кубка Украины

В полуфинале Кубка Украины «Мариуполь» – «Ворскла» основное и дополнительное время завершились вничью 1:1, а в серии пенальти гости из Полтавы добились успеха (3:2).

Команда из Донецкой области вела 1:0 после перерыва. На 37-й минуте счет открыл Сергей Горбунов. «Ворскла» отыгралась на 80-й стараниями малийского защитника Ибрахима Кане, который реализовал пенальти.

Определять победителя пришлось в серии 11-метровых, и ее героем стал 16-летний вратарь «Ворсклы» Павел Исенко. Перед «лотереей» юноша заменил Дмитрия Ризныка и затем парировал три удара с «точки» в исполнении игроков «Мариуполя» Андрея Кулакова, Даниила Игнатенко и Виктора Корниенко.

В финале Кубка Украины 8 июля «Ворскла» встретится во Львове с киевским «Динамо». Ранее полтавский клуб выигрывал трофей в 2009 году.