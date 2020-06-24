Марсьяль стал первым игроком «МЮ», который сделал хет-трик в АПЛ после ухода Фергюсона

В матче 31-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 3:0. Все три мяча забил Антони Марсьяль.

Французский нападающий стал первым футболистом «Манчестер Юнайтед», сделавшим хет-трик в АПЛ с тех пор, как в 2013 году команду покинул шотландский тренер Алекс Фергюсон.

Ни одному из игроков манкунианцев не удавалось забить три мяча в одном матче чемпионата Англии с тех пор, как голландец Робин Ван Перси трижды огорчил «Астон Виллу» на «Олд Траффорд» 22 апреля 2013 года (3:0). В тот день «Манчестер Юнайтед» завоевал 20-й чемпионский титул (13-й под руководством Фергюсона) и с тех пор больше не становился победителем АПЛ.

Всего 24-летний Марсьяль в нынешнем сезоне забил 14 мячей.