«Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на Тьяго Силву

Защитник «ПСЖ» Тьяго Силва получил несколько предложений от английских клубов.

Как сообщает The Telegraph, на 35-летнего игрока претендуют лондонский «Арсенал», «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Вулверхэмптон». Отмечается, что игрок хочет перебраться в премьер-лигу и уже сообщил своему агенту, что готов пойти понижение зарплаты.

Напомним, Силва перешел в «ПСЖ» из «Милана» за 47 млн евро. В минувшей компании капитан отыграл 30 матчей, забил один гол и отдал один голевой пас. Он помог команде выиграть 23 трофея, в том числе семь титулов чемпиона страны.