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25 июня 08:20
автор: Артур Гичунцев

«Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на Тьяго Силву

Ранее стало известно, что парижане не будут продлевать контракт со своим капитаном.

Защитник «ПСЖ» Тьяго Силва получил несколько предложений от английских клубов.

Как сообщает The Telegraph, на 35-летнего игрока претендуют лондонский «Арсенал», «Тоттенхэм», «Эвертон» и «Вулверхэмптон». Отмечается, что игрок хочет перебраться в премьер-лигу и уже сообщил своему агенту, что готов пойти понижение зарплаты.

Напомним, Силва перешел в «ПСЖ» из «Милана» за 47 млн евро. В минувшей компании капитан отыграл 30 матчей, забил один гол и отдал один голевой пас. Он помог команде выиграть 23 трофея, в том числе семь титулов чемпиона страны.

источник: «Советский спорт»
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