ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
25 июня 09:48
автор: Артур Гичунцев

Быстров: «Спартаку» предлагали взять меня, Денисова и Аршавина. Червиченко отказался

Экс-футболист красно-белых раскрыл детали несостоявшейся сделки.

Бывший полузащитник московского «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров заявил, что питерский клуб предлагал красно-белым подписать его, а также нападающего Андрея Аршавина и полузащитника Игоря Денисова.

По его словам, Андрей Червиченко, занимавший пост президента «Спартака», ответил отказом.

«Правда ли, что в 2005 году я мог уйти в «Спартак» вместе с Андреем Аршавиным? Нет, тогда это не обсуждалось. А уйти мы могли за год или за два до этого. «Спартаку» предлагали взять меня, Денисова, Аршавина и, кажется, еще кого-то, оптом. Даже сумма какая-то смешная фигурировала, но тогдашний президент «Спартака» Червиченко отказался. А в 2005-м я уходил один. Возникла конкретная ситуация: мне сказали, что не нужен «Зениту». Вот и все.

Петржела лукавит, утверждая, что хотел расставаться со мной. Без согласия главного тренера меня бы никто не отпустил. Пусть он тогда назовет фамилии тех, кто действительно хотел, чтобы я ушел», – сказал экс-футболист в интервью «Петербургскому дневнику».

Напомним, Быстров перешел в «Спартак» из «Зенита» за четыре млн евро. Он провел 138 матчей, забил 18 голов и отдал 26 голевых передач. В 2009 году он вернулся в питерский клуб за девять млн евро и провел в его составе 193 матча (23 гола и 26 голевых передач).

источник: «Петербургский дневник»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Kia Carnival 2021 представили официально«Спартак» выступил в поддержку болельщиков, устроивших файер-шоу«Ростов» примет «Арсенал» без переносовБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикиниРумынка, о которой мечтает весь мирГордость казахстанского волейбола потрясла мир своей красотой
Леонид Слуцкий: «Локомотив» – лидер РПЛ по качеству игры. Нам предстоит сложный матч
В данный момент красно-зеленые занимают второе место в таблице.
25.06.2020 10:27
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Быстров: «Спартаку» предлагали взять меня, Денисова и Аршавина. Червиченко отказался
Экс-футболист красно-белых раскрыл детали несостоявшейся сделки.
25.06.2020 09:48
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Футболист «Мальорки» установил историческое достижение в чемпионате Испании (фото)
Это случилось в матче с мадридским «Реалом».
25.06.2020 08:58
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на Тьяго Силву
Ранее стало известно, что парижане не будут продлевать контракт со своим капитаном.
25.06.2020 08:20
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» и уже сегодня может стать чемпионом Англии
Мерсисайдцам необходимо, чтобы «Манчестер Сити» не выиграл в Лондоне у «Челси».
25.06.2020 00:07
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Марсьяль стал первым игроком «МЮ», который сделал хет-трик в АПЛ после ухода Фергюсона
Француз забил три гола в ворота «Шеффилд Юнайтед».
24.06.2020 23:45
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
16-летний вратарь «Ворсклы» парировал три пенальти и вывел команду в финал Кубка Украины
Полтавчане победили «Мариуполь».
24.06.2020 23:31
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Войводина» выиграла Кубок Сербии, победив по пенальти «Партизан»
Ранее клуб из Нови-Сада становился обладателем трофея в 2014 году.
24.06.2020 23:19
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
В Голландии осенью разрешат ходить на футбол, но запретят петь на трибунах
Сезон-2019/20 в Нидерландах был завершен досрочно.
24.06.2020 23:04
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Осасуна» в гостях обыграла «Алавес»
Команда из Памплоны поднялась на 11-е место.
24.06.2020 22:55
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика