Быстров: «Спартаку» предлагали взять меня, Денисова и Аршавина. Червиченко отказался

Бывший полузащитник московского «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров заявил, что питерский клуб предлагал красно-белым подписать его, а также нападающего Андрея Аршавина и полузащитника Игоря Денисова.

По его словам, Андрей Червиченко, занимавший пост президента «Спартака», ответил отказом.

«Правда ли, что в 2005 году я мог уйти в «Спартак» вместе с Андреем Аршавиным? Нет, тогда это не обсуждалось. А уйти мы могли за год или за два до этого. «Спартаку» предлагали взять меня, Денисова, Аршавина и, кажется, еще кого-то, оптом. Даже сумма какая-то смешная фигурировала, но тогдашний президент «Спартака» Червиченко отказался. А в 2005-м я уходил один. Возникла конкретная ситуация: мне сказали, что не нужен «Зениту». Вот и все.

Петржела лукавит, утверждая, что хотел расставаться со мной. Без согласия главного тренера меня бы никто не отпустил. Пусть он тогда назовет фамилии тех, кто действительно хотел, чтобы я ушел», – сказал экс-футболист в интервью «Петербургскому дневнику».

Напомним, Быстров перешел в «Спартак» из «Зенита» за четыре млн евро. Он провел 138 матчей, забил 18 голов и отдал 26 голевых передач. В 2009 году он вернулся в питерский клуб за девять млн евро и провел в его составе 193 матча (23 гола и 26 голевых передач).